Астраханский губернатор предложил расширить действующие меры поддержки ветеранам СВО и членам их семей

В Москве в ЦИК партии «Единая Россия» состоялась рабочая встреча секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева с председателем комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.