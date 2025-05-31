Астраханский губернатор предложил расширить действующие меры поддержки ветеранам СВО и членам их семей

В Москве в ЦИК партии «Единая Россия» состоялась рабочая встреча секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева с председателем комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.
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