Новый производственно-логистический комплекс, включающий завод по производству железобетонных изделий и конструкций, Группа «Аквилон» открыла в столице Поморья в конце лета прошлого года

Группа компаний «Аквилон» в конце прошлого лета открыла новый производственно-логистический комплекс, включающий завод по производству железобетонных изделий и конструкций, в столице Поморие.
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