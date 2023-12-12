37-летний водитель погиб в жестком ДТП на калужской дороге

Вечером 11 декабря в Калужской области произошло смертельное ДТП. По данным прокуратуры, в понедельник около 20 часов в Боровского района на развязке трасс А-108 с М-3 "Украина" в районе деревни Денисово произошла авария.
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