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37-летний водитель погиб в жестком ДТП на калужской дороге

37-летний водитель погиб в жестком ДТП на калужской дороге

Вечером 11 декабря в Калужской области произошло смертельное ДТП. По данным прокуратуры, в понедельник около 20 часов в Боровского района на развязке трасс А-108 с М-3 "Украина" в районе деревни Денисово произошла авария.

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