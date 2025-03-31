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Украина совершенствуется

Украина совершенствуется

Помните анекдот об украинце, который просил Бога выбить себе глаз, чтобы сосед потерял оба. Так вот, он больше не соответствует действительности.

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