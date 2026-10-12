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Рекламная группа «Игроник» готовится к IPO в России

Рекламная группа «Игроник» готовится к IPO в России

Компания «Игроник» планирует вывести на биржу 20–25% акций, практическая подготовка к IPO начнется в 2027 году.

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