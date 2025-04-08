Украина уже не может остаться просто нейтральным государством, ее неизбежно ждет утрата части суверенитета и лучшее, что можно сделать сейчас – заявить, что причины конфликта будут искоренены, а Киев никогда не будет угрозой для Москвы.
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