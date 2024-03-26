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В Татарстане впервые присвоили разряды по спортивному программированию

В Татарстане впервые присвоили разряды по спортивному программированию

Впервые в Татарстане присвоены разряды в спортивном программировании! Их присудили победителям и призерам уникальных и первых в истории российского спортивного программирования официальных спортивных соревнований, которые прошли с 12 по 17 октября 2023 года в Иннополисе.

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