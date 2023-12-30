Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Это у тебя в хохляндии пенсии нищенские, как и мозгиНа злобу дня.
  • lidatima46 Тимощук
    Народ  вроде  вселенский  крик  раздается  по России   пенсии   нищенские    и  вдруг  на  Новый год   бабули  затова...На злобу дня.
  • Игорь Прийма
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Лавров прозрачно намекнул: Евросоюз мы будем «демонтировать», а предательства – не дождётесь

Лавров прозрачно намекнул: Евросоюз мы будем «демонтировать», а предательства – не дождётесь

Россия начала долгосрочную игру по развалу Евросоюза – вот этот вывод можно смело делать из большого итогового интервью, которое Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России, то есть – прямо отвечающий за внешнюю политику России, дал Дмитрию Киселёву в четверг.

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Комментарии
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Россиянин
Как всегда Лавров, это ЛАВРОВ!!! Ни больше и не меньше. Сказал все в точности.
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19 час.

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