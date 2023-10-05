Трамп заявил о готовности ненадолго возглавить палату представителей

Бывший президент США Дональд Трамп заявил 5 октября Fox News, что согласился бы занять пост спикера палаты представителей конгресса «на короткий период», чтобы стать своего рода объединяющий силой Республиканской партии, пока законодатели не примут решение о том, кто займет должность на постоянной основе.