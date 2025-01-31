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Захарова: украинские СМИ жили на американские деньги

Украинские СМИ существовали за счет денег США, 90% медиа страны пользовались грантами для продвижения определенной идеологической повестки, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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