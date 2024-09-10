В Москве задержали гражданина Узбекистана Мухаммадамина Г. по подозрению в том, что он являлся наводчиком ВСУ.
В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО НАВОДЧИКА ВСУ ИЗ УЗБЕКИСТАНА
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако эти твари могут заслать и 100 шт. И отбиться от все не удастся. Продолжаем воевать не вызывая большой гнев Вашингтона. Отвечать по полной всё равно придётся, только потери будут значительные. Эти шаги США можно было остановить гораздо раньше, но Путин тянет до последнего. Правильно ли это?
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15 час.
Александр Долин
вот вам эмигранты их в сех за пределы россии они нам не нужны своих предателей по гланды
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5 час.
Светлана Соловьева
Расстреливать надо и тогда будут думать, что можно и чего нельзя делать в России.
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2 час.
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