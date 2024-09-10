В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО НАВОДЧИКА ВСУ ИЗ УЗБЕКИСТАНА

Геннадий Бережнов

Однако эти твари могут заслать и 100 шт. И отбиться от все не удастся. Продолжаем воевать не вызывая большой гнев Вашингтона. Отвечать по полной всё равно придётся, только потери будут значительные. Эти шаги США можно было остановить гораздо раньше, но Путин тянет до последнего. Правильно ли это?