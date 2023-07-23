Новости, события, факты

146 630 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Как мы любим считать проценты , а Вы не пробовали с казахами работать на идеологическом фронте . С конца 80-х вообще ...Как меняют мнение...
  • Natalija Osminina
    Москаль- это в представлении безграмотных украинцев житель Московии, как сокращенно стали  "обзывать" западные истори...За призывы к убий...
  • Elena Boyer
    Эти зазведившиеся женщины просто напросто соросята,  они всегда делали что им диктовали их западные кураторы. И держа...А на каком языке ...

А на каком языке они будут петь?

А на каком языке они будут петь?

До открытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале осталась буквально неделя, творческое событие, которое больше напоминает русофобский междусобойчик, пройдет с 26 июля по 31 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя
да уж...пренепрриятное известие,придется мычать без слов,..до кучи осталось Хаматову притащить.пусть что-нибудь проблеет на латышском...
Ответить
2 час.
Марина Стрижкова
Смотрю на все это с ужасом: две старухи с чудовищными вставными зубами никак не решат, как денег заработать друг на друге. Надоели, сил нет.
Ответить
1 час.
EB
Elena Boyer
Эти зазведившиеся женщины просто напросто соросята,  они всегда делали что им диктовали их западные кураторы. И держали всю русскую эстраду в кулаках. Зачем так часто об них  писать и нервировать народ?
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх