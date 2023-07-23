А на каком языке они будут петь?

Смотрю на все это с ужасом: две старухи с чудовищными вставными зубами никак не решат, как денег заработать друг на друге. Надоели, сил нет.

EB

Elena Boyer

Эти зазведившиеся женщины просто напросто соросята, они всегда делали что им диктовали их западные кураторы. И держали всю русскую эстраду в кулаках. Зачем так часто об них писать и нервировать народ?