До открытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале осталась буквально неделя, творческое событие, которое больше напоминает русофобский междусобойчик, пройдет с 26 июля по 31 июля.
А на каком языке они будут петь?
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Зоя
да уж...пренепрриятное известие,придется мычать без слов,..до кучи осталось Хаматову притащить.пусть что-нибудь проблеет на латышском...
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2 час.
Марина Стрижкова
Смотрю на все это с ужасом: две старухи с чудовищными вставными зубами никак не решат, как денег заработать друг на друге. Надоели, сил нет.
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1 час.
EB
Elena Boyer
Эти зазведившиеся женщины просто напросто соросята, они всегда делали что им диктовали их западные кураторы. И держали всю русскую эстраду в кулаках. Зачем так часто об них писать и нервировать народ?
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14 мин.
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