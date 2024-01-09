Пушилин: для прекращения ударов по ДНР надо отодвигать ВСУ на должное расстояние

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что для прекращения ударов по Донбассу нужно отодвигать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на должное расстояние не только от Донецка, но и от других населенных пунктов.
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