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Пушилин: для прекращения ударов по ДНР надо отодвигать ВСУ на должное расстояние

Пушилин: для прекращения ударов по ДНР надо отодвигать ВСУ на должное расстояние

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что для прекращения ударов по Донбассу нужно отодвигать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на должное расстояние не только от Донецка, но и от других населенных пунктов.

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