Пушилин: для прекращения ударов по ДНР надо отодвигать ВСУ на должное расстояние

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что для прекращения ударов по Донбассу нужно отодвигать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на должное расстояние не только от Донецка, но и от других населенных пунктов.