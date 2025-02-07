Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Омоложение «Роскосмоса»: Путин уволил Борисова и назначил Баканова

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Комментарии
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Катерина
&quot;если верить злым языкам, в марте силовики начнут в госкорпорации масштабную проверку.&quot;----------------------------------------------------------------------   А  почему  языки  ЗЛЫЕ? Пусть   проверяют!!!
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