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«Мисс Монгольских наций» в Улан-Удэ выбрали Долгор Улзуеву

Артистка балета Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» Долгор Улзуева стала первой вице-мисс на международном конкурсе красоты «Мисс монгольских наций», который проходил в Улан-Удэ с 23 по 25 ноября.

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