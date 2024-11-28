Новогодние выходные недалеко от Москвы — загородные отели для полного релакса

Наступление Нового года — яркое и ответственное событие, и многие начинают готовиться к нему заранее: подбирают наряды, ищут подарки, составляют праздничное меню… Но почему-то о том, где проведут 31 декабря, они задумываются в последний момент.
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