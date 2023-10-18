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Свежие комментарии

Байден придумал хитрый план по согласованию помощи Украине в Конгрессе

Байден придумал хитрый план по согласованию помощи Украине в Конгрессе

Американский президент объединил бюджеты на поддержку Киева и Израиля в одну статью расходов.Джозеф Байден планирует запросить у Конгресса США дополнительную помощь Израилю и Украине на сумму в размере 100 миллиардов долларов.

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Комментарии
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Я
Яна
Хватит уже лезть из кожи.Самое время выйти из  ситуации на Украине ,а то как бы не перехитрил самого себя.
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