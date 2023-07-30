Военное обозрение

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Президент России: в ходе своего наступления армия Украины потеряла 415 танков

Президент России: в ходе своего наступления армия Украины потеряла 415 танков

Президент России прокомментировал ход украинского контрнаступления, которое продолжается без малого два месяца.

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