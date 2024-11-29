Ямальские центры патологии речи: 750 детей прошли занятия с начала года

Интенсивные программы поддержки предназначены для детей с задержками в психоречевом развитии и включают консультации психиатров, медицинских психологов и логопедов, а также занятия по массажу, лечебной физкультуре и физиотерапии.
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