Виктор Медведчук: Почему политический клоун Зеленский – последний президент Украины

Проблема в том, что ни один украинский президент не делал того, что хотел народ, не выполнял того, что он этому народу обещал.Вот если меня( Виктора Медведчук)изберут президентом,сделаю всё по-другому!Очередной трёп любителя власти!

Виктор Луговой

Это Кучма-то был пророссийский?? ...Вообще, по всему судя, с этой статьёй Медведчук взялся не за своё дело. Понятие "суверенитет" он был обязан засветить и разобрать в тексте сильно выше, там, где де факто завёл спич о нацвопросе и национально-территориальных административных единицах. А засветил - под самый конец и, как и следовало ожидать, в проходном штампованном перечислении с парой-тройкой других понятий и в совершенно поверхностном контексте, не как профессиональный государственник, свободно рассуждающий в категориях конституционного права, а как махровый политикан, приученный к трибуне и микрофону. Не, не то. Заверните, унесите.