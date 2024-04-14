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Политика как она есть

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Виктор Медведчук: Почему политический клоун Зеленский – последний президент Украины

Виктор Медведчук: Почему политический клоун Зеленский – последний президент Украины

Председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал статью для «Комсомольской правды» о том, что привело к краху украинское государствоВиктор МЕДВЕДЧУК, председатель cовета движения «Другая Украина» Государственный переворот 2014 года, печально известный Евромайдан, отдал незалежную во власть радикалов.

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Комментарии
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виталий панов
Проблема в том, что ни один украинский президент не делал того, что хотел народ, не выполнял того, что он этому народу обещал.Вот если меня(  Виктора Медведчук)изберут президентом,сделаю всё по-другому!Очередной трёп любителя власти!
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8 час.
Виктор Луговой
Это Кучма-то был пророссийский?? ...Вообще, по всему судя, с этой статьёй Медведчук взялся не за своё дело. Понятие &quot;суверенитет&quot; он был обязан засветить и разобрать в тексте сильно выше, там, где де факто завёл спич о нацвопросе и национально-территориальных административных единицах. А засветил - под самый конец и, как и следовало ожидать, в проходном штампованном перечислении с парой-тройкой других понятий и в совершенно поверхностном контексте, не как профессиональный государственник, свободно рассуждающий в категориях конституционного права, а как махровый политикан, приученный к трибуне и микрофону. Не, не то. Заверните, унесите.
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8 час.
EV
Evgeni Velesik
Сколько же их свалилось на нашу голову? У них в крови заложено только бабло и власть!
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6 мин.

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