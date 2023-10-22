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Во Франции свыше 180 школьников отстранили от занятий за экстремизм

Во Франции свыше 180 школьников отстранили от занятий за экстремизм

Французские власти решили отстранить от учёбы 183 школьников в связи с проявлениями экстремизма во время церемоний, посвящённых убитым преподавателям Самюэлю Пати и Доминику Бернару, заявил министр национального образования Габриэль Атталь.

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