Жителей Алушты призвали поменьше пользоваться электроприборами

Во избежание веерного отключения электроэнергии жителям Алушты не стоит включать одновременно все электроприборы в дневное время, заявила глава администрации города Галина Огнёва 20 июля в своем Telegram-канале.
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