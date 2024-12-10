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Парламентская газета

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Средства индивидуальной мобильности: время регулировать

Электросамокаты быстро стали частью городской жизни, заняв важное место в транспортной системе. Это, несомненно, одно из частных достижений научно-технического прогресса, давно ставшее альтернативой «классическим» транспортным средствам личного и общего пользования, таким как автомобили, автобусы и т.

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