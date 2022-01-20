Захарова обнулила вброс главы МИД Канады о "жертвах России" простым вопросом: "Сколько пройти?"

Речь идёт о заявлении канадского министра иностранных дел Мелани Жоли о ситуации в Донбассе. В своём сообщении в официальном Twitter от 18 января она заявила о "почти 4500 украинских солдат", которые погибли "в войне с Россией на восточном фронте".
Речь идёт о заявлении канадского министра иностранных дел Мелани Жоли о ситуации в Донбассе. В своём сообщении в официальном Twitter от 18 января она заявила о "почти 4500 украинских солдат", которые погибли "в войне с Россией на восточном фронте".
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