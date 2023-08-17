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Голодные украинские солдаты переплыли Днепр и сдались в плен

Голодные украинские солдаты переплыли Днепр и сдались в плен

REUTERS/Oleksandr Ratushniak Украинский солдат, перешедший на сторону армии России, рассказал, что с двумя товарищами решил сдаться в плен ВС РФ после трех дней на передовой.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Не хотели воевать за своих потенциальных командиров- убийц, пусть теперь воюют против них под присмотром наших бойцов!
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13 час.
лина любимцева
Только пусть  перебежчиков не выдают украинской стороне. ИХ ТАМ СРАЗУ УБЬЮТ!!
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10 час.
лл
лина любимцева
Я думаю, что желание жить у них  было больше...
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10 час.

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