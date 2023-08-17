Голодные украинские солдаты переплыли Днепр и сдались в плен

Владимир Соловьев Не хотели воевать за своих потенциальных командиров- убийц, пусть теперь воюют против них под присмотром наших бойцов!

лина любимцева Только пусть перебежчиков не выдают украинской стороне. ИХ ТАМ СРАЗУ УБЬЮТ!!