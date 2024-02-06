Американская пресса: президент США пообещал наложить вето на проект выделения помощи Израилю без Украины

Президент США Джо Байден пообещал наложить вето на проект, внесенный республиканцами на рассмотрение палаты представителей американского конгресса, в котором предполагается выделение финансовой помощи только Израилю без Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)