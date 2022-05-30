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  • W357 Ц753W357
    Хохол прокукарекал а там трава не расти , да и сказать не значит сделать,Украина не исключ...
  • Владимир Пилипченко
    Блеф хохлосранный.Украина не исключ...
  • Владимир Моргунов
    Мозги у вас совсем замимикались. С такими мозгами долго не живут !! ВВП не таких шестерок в порошок стирал !!!Mи-6: Путин мepтв...

Если вы придумаете что-то новое и интересное, то у вас есть шанс ракетой ворваться в новые элиты

Мы оказались в достаточно сложной ситуации. Поскольку очень сильна пропагандистская атака на всех граждан, которая в гласит, что: «Россия пошла против всего цивилизованного мира, что она будет жестоко наказана, из списков вычеркнута и ее не будет.

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