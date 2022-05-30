Если вы придумаете что-то новое и интересное, то у вас есть шанс ракетой ворваться в новые элиты

Мы оказались в достаточно сложной ситуации. Поскольку очень сильна пропагандистская атака на всех граждан, которая в гласит, что: «Россия пошла против всего цивилизованного мира, что она будет жестоко наказана, из списков вычеркнута и ее не будет.