Мечты и творческие поиски: что принесет каждому знаку период Солнца в Рыбах Алёна Юрьева18 февраля Солнце вошло в знак Рыб, завершив зодиакальный цикл и открыв время глубоких размышлений, интуитивных озарений и тонкой эмоциональности.