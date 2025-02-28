Мечты и творческие поиски: что принесет каждому знаку период Солнца в Рыбах Алёна Юрьева18 февраля Солнце вошло в знак Рыб, завершив зодиакальный цикл и открыв время глубоких размышлений, интуитивных озарений и тонкой эмоциональности.
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