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Мечты и творческие поиски: что принесет каждому знаку период Солнца в Рыбах

Мечты и творческие поиски: что принесет каждому знаку период Солнца в Рыбах

Мечты и творческие поиски: что принесет каждому знаку период Солнца в Рыбах Алёна Юрьева18 февраля Солнце вошло в знак Рыб, завершив зодиакальный цикл и открыв время глубоких размышлений, интуитивных озарений и тонкой эмоциональности.

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