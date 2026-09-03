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Max Mara выпустили свой первый и самый осенний аромат

Max Mara представили свой первый парфюм — Le Parfum Eau de Parfum. Аромат вдохновлён знаменитыми пальто бренда из мягкого кашемира и шерсти, которые давно стали одним из его главных символов.

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