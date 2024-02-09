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10 шокирующих случаев трагических смертей от еды

10 шокирующих случаев трагических смертей от еды

Еда — неотъемлемая часть жизнь. Все мы знаем, что пища должна быть полезной и качественной, но всегда ли мы об этом помним и беспокоимся? Зачастую большинство думает только о вкусовых качествах блюд, забывая о том, что в них могут содержаться токсины.

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