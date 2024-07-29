Астраханское Лебединое озеро пополнилось новыми жильцами

К четверым пернатым обитателям подселили еще птиц. Но не лебедей. Вереница курьезных историй о сбежавших лебедях, которые никак не хотят привыкать к своему новому дому, теперь дополнилась новым событием – на озере появились новоселы.
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