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Лавры успеха: Южная Корея замахнулась на истребитель 6-го поколения

Лавры успеха: Южная Корея замахнулась на истребитель 6-го поколения

В мае 2026 года Минобороны Южной Кореи объявило, что первый национальный истребитель KF-21 Boramae (поколения 4++), разработанный компанией Korean Aerospace Industries (KAI), «соответствует всем критериям оценки боевой готовности», увенчав лаврами успеха местное авиастроение.

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