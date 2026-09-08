Лавры успеха: Южная Корея замахнулась на истребитель 6-го поколения

В мае 2026 года Минобороны Южной Кореи объявило, что первый национальный истребитель KF-21 Boramae (поколения 4++), разработанный компанией Korean Aerospace Industries (KAI), «соответствует всем критериям оценки боевой готовности», увенчав лаврами успеха местное авиастроение.
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