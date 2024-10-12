30 районов Татарстана полностью завершили дорожные работы по «Нашему двору»

В Татарстане выполнение программы «Наш двор» в 2024 году достигло 99%. Об оставшихся объектах рассказала на совещании в Доме Правительства республики директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.
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