ВСУ второй раз за месяц атаковали нефтебазу под Орлом

Минувшей ночью украинские террористы совершили попытку атаки Орловской области при помощи 20 БПЛА. В результате атаки снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь по Орлом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии