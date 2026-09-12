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В Петрозаводске пройдет праздник «День карельской ягоды» с разнообразной программой и розыгрышем призов

Сегодня в Петрозаводске на Советской площади стартует праздничное мероприятие «День карельской ягоды», посвященное сбору ягод северного лета.

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