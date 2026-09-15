Победившая онкологию известная писательница высказалась о раке Лерчек

Писательница Дарья Донцова на недавно состоявшемся мероприятии пообщалась с представителями прессы и ответила на вопрос о том, почему люди не верят в онкологическое заболевание блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.
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