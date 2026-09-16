MESZ Sep 16: FOMC Day — 7697 Break or 7643 Breakdown? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Zhuge1iang MESZ is entering FOMC day with a neutral-to-slightly bullish structure.
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