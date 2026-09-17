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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Килиан Мбаппе: «Забивать голы – самое сложное в футболе, иначе все бы это делали. Это не просто искусство – это образ жизни»

Килиан Мбаппе считает, что забивать голы в футболе сложнее всего. – Забивать голы – это искусство? – Это не просто искусство.

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