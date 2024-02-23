Выходной или праздничный день в России 24 февраля 2024 года

В период советских времен 23 февраля также выделялся красным цветом в календаре, однако носил другое название — тогда это был День Красной армии (позднее в середине XX века его переименовали в День Советской армии).
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