Власти Барнаула готовятся к приближающимся снегопадам

Особое внимание уделили очистке от снега и наледи кровель многоквартирных домов Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном совещании обсудил вопрос очистки дорог, тротуаров и межквартальных проездов от снега и наледи, сообщает мэрия.