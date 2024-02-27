Власти Барнаула готовятся к приближающимся снегопадам

Особое внимание уделили очистке от снега и наледи кровель многоквартирных домов Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном совещании обсудил вопрос очистки дорог, тротуаров и межквартальных проездов от снега и наледи, сообщает мэрия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии