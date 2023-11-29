России не надо так много людей с высшим образованием

Сергей ЮгЗапСиб "...Откуда могут быть знания без диплома?..." --------- Ясно откуда - из института, в котором пацан проучился почти 4 года, но до диплома еще не доучился и из практического опыта, полученного прежде чем устроиться на нормальную работу. Да я тоже вспоминаю как начинал работать и как заканчивал, вроде как одно и тоже предприятие, почти одна и та же должность (инженер, организатор производства на эксплуатации оборудования и сооружений), но функции и обязанности небо и земля, при капитализме инженер это и швец и жнец и вообще пиzдец, оптимизация, мать её, заставила изучать много всего нового. Вышел на пенсию ведущим инженером, с дипломом техника. С обязанностями справлялся, в отсутствии руководителя подразделения оставался за него, решал его вопросы. А комплексное мышление приходит с опытом, необходимые знания в нынешнее время можно получить и самостоятельно, интернет в помощь. Главное не бояться брать ответственность за свои действия и действия своих подчиненных.

Виталий Техникум или институт - особой роли не играет. Объем знаний дают примерно одинаковый, только глубина разная. На практике это не существенно. Для работы мне пришлось получать ещё одно образование в институте госзакупок. Так вот чисто одного этого образования для практики госзакупок не достаточно. Необходимо, по моему опыту, иметь в голове ещё одно направление знаний для увязки всех звеньев технологий в одну цепь при проведении госзакупок. Моя голова не подвела. А узкопрофильных закупщиков встречам, их много. Но автономно они работать не могут, им нужна дополнительно группа спецов по разным направлениям. Ещё когда я работал, дефицит кадров в этом направлении был большой. Поэтому их полуфабрикатность терпели, типа законы знают. Не буду заниматься саморекламой, но мой труд был под контролем всей страны. Нагрузка бешеная, очень устал и с первой возможностью ушёл на пенсию, льготная, на 2 года раньше. Но по жизни без знаний - никуда. Пусть ваш ребёнок учится и все будет хорошо.