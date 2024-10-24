В Тамбове 24 октября обесточат 26 улиц

В Тамбове в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики 24 октября будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов:С 9 до 11 часов света не будет в домах по улице Железнодорожная, д.
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