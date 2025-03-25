Дженнифер Лопес готова к новому роману

Певица приходит в себя после развода с Аффлеком. Дженнифер Лопес с дочкой Эммой LEGION-MEDIAСемь месяцев пролетели с тех пор, как в августе минувшего года Дженнифер Лопесподала на развод с Беном Аффлеком.
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