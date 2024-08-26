Политика как он...
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Политика как она есть

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Следователи получили ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян

Следователи получили ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян

Следственному комитету (СК) РФ удалось добиться получения ответов на международные запросы в рамках расследования дела о подготовке покушений на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак, сообщает РИА Новости.

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