Следователи получили ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян

Политика как она есть

Следственному комитету (СК) РФ удалось добиться получения ответов на международные запросы в рамках расследования дела о подготовке покушений на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак, сообщает РИА Новости.