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Зеленский считает невозможным договориться о встрече с Фицо в Давосе

Зеленский считает невозможным договориться о встрече с Фицо в Давосе

Владимир Зеленский считает невозможным договорится о встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии, так как руководитель словацкого правительства может отправиться в Давос, но в результате окажется где-нибудь в Сочи.

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