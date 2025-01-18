Зеленский считает невозможным договориться о встрече с Фицо в Давосе

Владимир Зеленский считает невозможным договорится о встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии, так как руководитель словацкого правительства может отправиться в Давос, но в результате окажется где-нибудь в Сочи.
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