Зеленский считает невозможным договориться о встрече с Фицо в Давосе

Владимир Зеленский считает невозможным договорится о встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии, так как руководитель словацкого правительства может отправиться в Давос, но в результате окажется где-нибудь в Сочи.