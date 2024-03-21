В службе 005 напугали красноярцев предупреждениями о перебоях со связью

На сайте 005 предупредили, что 21 марта возможны перебои со связью во всех района Красноярска. Вот так выглядело оригинальное сообщение на сайте службы: — Уважаемые жители нашего города! Доводим до Вашего сведения, что 21 марта 2024 возможны временные перебои в работе связи.