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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Старт первого круга тысячника в Торонто отложен из-за дождя

Начало матчей первого круга турнира WTA 1000 в Торонто отложено из-за дождя, который, по прогнозам, может идти весь день.

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