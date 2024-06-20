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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастопольцы не видят препятствий для реализации проекта на Большой Морской, 1

Севастопольцы не видят препятствий для реализации проекта на Большой Морской, 1

Наталия Гаврилова, сертифицированный гид: «Я, как сертифицированный гид, я как коренной житель Севастополя в четвертом поколении, я очень всегда переживаю за архитектурный облик города, за историческую память.

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