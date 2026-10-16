Комиссия по этике Футбольной ассоциации Чехии дисквалифицировал бывшего судью высшего дивизиона Симона Вейтасу на 15 лет и оштрафовал на 150 тысяч чешских крон (около 580 тысяч рублей).
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