Показ нового спорткара Roadster компания Tesla провела в прямом эфире в соцсети X.Чего только машина не вытворяла на площадке: поднималась по вертикальной рампе, летала в воздухе с помощью специальных двигателей и даже выполняла мертвую петлю.
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